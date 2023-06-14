В России введут балльную систему оценки дронов для стимуляции импортозамещения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Вместе с тем, эксперты признают — добиться полной локализации пока не получится.

В российских беспилотниках станет больше отечественных комплектующих. Для того, чтобы стимулировать производителей, правительство готовит балльную систему оценки дронов.

При проведении госзакупок преимущество будут отдавать БПЛА с российской начинкой. Больше всего очков начислят за силовую установку, трансмиссию и бортовую систему управления полетом.

По плану, ужесточение требований в связке с мерами поддержки российских производителей должно снизить зависимость от иностранных поставок. Вместе с тем, эксперты признают — добиться 100% локализации пока не получится. Например, в микроэлектронике возможно лишь частичное замещение.