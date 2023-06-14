Экономия грозит ожогами: как правильно пользоваться солнцезащитным кремом

Дерматолог Андриевская: крем с SPF следует наносить за 10-20 минут до выхода на солнце

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При использовании кремов с SPF люди часто допускают ошибки, которые потом приводят к ухудшению состояния кожи. Какие именно и как их избежать?

В эти выходные в Москву придет 30-градусная жара: в такую погоду важно использовать солнцезащитные крема, чтобы защитить кожу от вредного влияния ультрафиолета. Врач-дерматолог, косметолог Марина Андриевская в беседе с изданием aif.ru рассказала, как избежать ошибок в применении таких средств.

1. Несвоевременное нанесение

Стоит помнить, что средства с SPF следует наносить за 10-20 минут до выхода на солнце. Тогда крем успеет впитаться и образовать защитный барьер от солнца. Если этого не учесть, то эффективность крема значительно понижается, и он перестает обеспечивать максимальную защиту.

2. Неправильный выбор крема

Это самая распространенная проблема, с которой сталкивается практически каждый. Кто-то хочет сильнее загореть, поэтому пренебрегает солнцезащитными кремами или выбирает самый низкий фактор защиты, а другие просто экономят и не желают лишний раз тратиться.

Однако дерматолог советует до загара использовать средства с защитой SPF 50, а как только кожа привыкнет, то стоит снизить показатель до 30.

3. Несвоевременное обновление крема

Средства от солнца требуют постоянного обновления. Даже если он водостойкий, то его необходимо наносить каждые два часа — иначе пользы от крема будет меньше, чем нужно.

4. Недостаточное нанесение крема

Многие привыкли экономить, ведь защитные средства от солнца стоят недешево: их цена в среднем, варьируется от тысячи до двух тысяч рублей. При правильном нанесении его хватит всего на неделю, поэтому многие используют ограниченное количество крема.

Андриевская отмечает, что в данном случае экономия совсем не оправдана, ведь лучше переплатить, чем получить солнечный ожог.

5. Нанесение на мокрую кожу

Солнцезащитный крем необходимо наносить на сухую кожу: тогда он впитывается ровно и обеспечивает максимальную защиту от ультрафиолета. Если мазать средство на мокрое тело, то оно ляжет неравномерно и «оголит» некоторые части. В итоге можно не только получить ожог, но и загореть пятнами.

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