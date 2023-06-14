Уголовное дело возбуждено после массового отравления шаурмой в Братске

Фото: www.globallookpress.com / ELENA SIKORSKAYA

По последним данным, от некачественного продукта пострадали свыше 30 человек.

Следственный комитет РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело после массового отравления шаурмой в Братске. В больницы города обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после съеденного блюда, который они купили в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

По последним данным, с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек. В их числе пять несовершеннолетних детей.

На место, где продавали опасную шаурму, уже выехали следователи, сотрудники полиции и Роспотребнадзора, а также центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты взяли пробы с продуктов питания в кафе, кухонных приборов и техники. Представители СК изъяли печи и документы персонала. Все сотрудники заведения направлены на бактериологическое исследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шаурма массового поражения косит жителей Новочеркасска.