Река Мацеста в Сочи после ливней вышла из берегов и буквально затопила город

Фото, видео: www.globallookpress.com / dtpsochi/ vk.com; 5-tv.ru

Оперативные службы устраняют последствия разгула стихии.

Река Мацеста в Сочи после проливного дождя вышла из берегов и затопила улицы города. Кадры последствий есть в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сегодня в районе четырех утра из-за обильных осадков на реке Мацеста сработал датчик поднятия уровня воды, она достигла отметки «опасное явление». За час выпало не менее 15 миллиметров.

Там уточнили, что в результате разлива воды подтапливает дорожную инфраструктуру, придомовые территории, цокольные помещения и первые этажи по улице Измайловской, переулкам Мостовому, Лечебному, СНТ «Мацеста». Кроме того, стихия повредила сети газопровода.

Также сообщается, что сейчас осадки прекратились, оперативные службы города приступили к ликвидации последствий ЧС. К работам привлекли 55 человек и 17 единиц техники. Бригады расчищают автомобильные дороги, пешеходные маршруты, устраняют порывы газопроводных сетей.

По поручению главы города сформированы мониторинговые группы, которые проводят обходы дворов, выявляя аварийные участки.

Между тем в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца дня в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, есть риск схода селевых потоков. Местных жителей и приезжих призывают воздержаться от отдыха у воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о тропических ливнях, накрывших Керчь, Краснодарский край и Карачаево-Черкессию.