В Братске 29 человек отравились шаурмой

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Саша Легкий

Среди них есть дети.

В Братске Иркутской области 29 человек отравились шаурмой. По информации 5-tv.ru, госпитализированы десять пострадавших, в том числе пятеро детей. Еще 19 человек лечатся на дому. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.

Уже выявлена закусочная, где массово отравились люди. На время проверки заведение закрыли.

Около трех лет назад в Братске произошел аналогичный случай. А на прошлой неделе сразу в нескольких регионах России произошло массовое отравление суррогатным сидром. Поддельный алкогольный напиток унес жизни 35 человек, свыше 100 пострадали в разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге 13 человек госпитализировали после отравления роллами.