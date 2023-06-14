О камере не узнаешь: как пикаперы тайно записывают видео со встреч с девушками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam; 5-tv.ru

Все эти девушки не догадывались, что были всего лишь кейсами и «зачетами».

Личная жизнь сотен женщин оказалась общедоступной — откровенные ролики свиданий с ними, снятые скрытой камерой, теперь, как в университете, изучают мужчины — всего за 30 тысяч рублей. Вместо статей и монографий у неуверенных в себе самцов теперь — часы эротического кино.

Вот только соглашались ли дамы стать их пособием — большой вопрос. У корреспондента «Известий» Кирилла Полякова все подробности.

Все эти девушки не догадывались о том, что были всего лишь кейсами и «зачетами». То есть — учебным пособием для тех мужчин, которые готовы платить деньги профессионалам соблазна.

Во время таких свиданий искательниц непринужденных отношений снимали на видео: в квартире, в машине, в кафе и просто на улице, а ролики выкладывали в публичный доступ. А вот один из учеников, тренируется в метро: задача — заинтересовать девушку, чтобы она не села в вагон поезда, а разговаривала с начинающим пикапером.

Выпускной экзамен — привезти девушку домой, эти кадры мы не будем показывать. А вот владельцы Telegram-каналов «Мистер Лис» и «Мужчина нарасхват» демонстрировали все пикантные подробности своих практик: одна из пострадавших на условиях анонимности согласилась рассказать, как она стала героиней учебных курсов.

«У него в квартире на шкафу стоит скрытая камера, которую, правда, невооруженным глазом не видно, если ты не знаешь, что там стоит камера, ты никогда об этом не догадаешься. И также он ведет запись с ноутбука, выключает экран ноутбука, при этом работает камера, так происходит съемка», — сказала одна из жертв пикаперов.

Интимное видео с участием нашей героини по ее требования сразу же удалили. Но далеко не все девушки против публичной демонстрации их способностей.

По крайней мере, так утверждает сам тренер — Сергей Розанов. Он не прячется от журналистов и открыто признается, что снимает свои деликатные свидания.

«Все девушки были в курсе, и сейчас они в курсе, и никаких претензий у этих девушек ко мне. И если это дело пойдет развиваться дальше, да, глубже и шире, то они готовы стать вплоть до того, что свидетелями и так далее, и они готовы это подтвердить, и вот сейчас мы это с ними обсуждаем», — пояснил он.

В интернет-сообществах уже поднимается волна негодования. По разным данным, набралось около сотни пострадавших девушек, которым совсем не понравилось участие в короткометражках, пусть даже учебных.

Они готовят коллективное обращение в полицию. В этом случае простым удалением видео пикаперы не отделаются.

«Сами учителя будут являться организаторами всех этих преступлений, а их ученики, вероятнее всего, будут являться исполнителями. Вот за подобные деяния предусмотрена законом ответственность от двух до шести лет лишения свободы», — рассказал юрист Владислав Подшебякин.

Где и когда всплывут эти ролики, не знает никто: фраза «интернет все помнит» может сыграть злую шутку с участницами так называемых кейсов. Например, специалисты по подбору персонала уже давно не смотрят, что написано в резюме. Гораздо важнее то, что говорят о кандидате социальные сети и поисковые системы.

«Что там смотрят, да, как правило, личную жизнь человека, то есть чем он живет, какой он вне работы, как он проводит время, досуг, какие он оставляет комментарии под постами других людей, чтобы, например, посмотреть агрессивный этот человек, или же не агрессивный. Может он конструктивно вести диалог, или он только на собеседование такой пушистый», — уточнила HR-специалист Анна Зверева.

Сейчас в сети — сотни роликов интимного характера, по которым мужчины за 30 тысяч рублей изучают теорию и практику покорения женских сердец. И если выяснится, что видеокурсы снимались против воли девушек, увлечение скрытой камерой может закончится для пикаперов камерой настоящей.