Тропический ливень обрушился на Керчь: подтоплены дороги и жилые дома

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Несколько дорог буквально ушли под воду. Непогода настигла и другие регионы страны.

Ливни этой ночью обрушились на Керчь. В считанные минуты по улицам города хлынули мощные потоки воды. Затопило несколько дорог. Местами колеса автомобилей полностью оказывались в воде. Из-за непогоды залило подвалы и подъезды. В некоторых домах настоящие водопады текли прямо по стенам квартир. Жители пытались ликвидировать последствия ливня всеми подручными средствами.

Непогода бушует и в Краснодарском крае. В Армавире за час выпала полумесячная норма осадков. Из-за подтопления коммунальные службы перекрыли несколько городских тоннелей. В одном из районов из берегов вышла река Уруп. Бурлящие потоки заполнили улицы станицы Удобной.

Ливни накрыли и Карачаево-Черкессию. В республике дожди размыли переправу через горную реку. Дорога вела к одной из местных достопримечательностей — Дуккинским озерам. Теперь проехать на автомобиле туда невозможно.