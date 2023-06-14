Певица Надежда Кадышева появилась на публике после долгого отсутствия

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Своим исчезновением со сцены артистка только подогрела слухи о наличии проблем со здоровьем. Так ли это на самом деле?

Певица Надежда Кадышева вышла в свет после долгого отсутствия на публике. Порадовала поклонников она в День России. Зрители, конечно, были несказанно рады видеть знаменитость на сцене. Однако некоторые отметили — внешне она несколько изменилась.

На выступление артистка нарядилась в ярко-красное платье с объемными рукавами и пышной юбкой. Образ она дополнила элегантной прической. Сзади собрала волосы в пучок, оставив несколько прямых прядей распущенными.

Надежда Кадышева на концерте по случаю Дня России. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Своим долгим отсутствием на сцене певица подогрела слухи о наличии проблем со здоровьем. К слову, пять лет назад артистка действительно столкнулась с такими проблемами. Как отмечает KP.RU, в 2018-м она перенесла сложную операцию. Помимо этого уже 15 лет она мучается от приступов тахикардии. А в молодости врачи и вовсе ставили Кадышевой онкологию. Но, к счастью, диагноз не подтвердился.

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