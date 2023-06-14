Регина Тодоренко пожаловалась на «караван неприятностей»

Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем у себя и детей накануне 33-летия

Фото: www.globallookpress.com / Regina Todorenko

Телеведущая отметила — из-за навалившихся проблем праздник она может отметить в больнице. Но такого исхода вовсе не хочет!

Телеведущая Регина Тодоренко накануне 33-летия пожаловалась на навалившиеся проблемы. Теперь праздник под угрозой, поскольку высока вероятность встретить его в больнице.

Так, за последние несколько дней знаменитость столкнулась с тем, что ее задержали в аэропорту. Документы проверяли более двух часов. Все это время у нее было сцеженное грудное молоко, которое при неправильном хранении могло испортиться.

Помимо этого у младшего сына Мирослава появился конъюнктивит, а старший ребенок — Михаил — заболел отитом. Сама же Тодоренко столкнулась с лактостазом (застой молока в протоках молочных желез — Прим. ред.)

«Не хотелось бы отмечать в больничке. В изоляторе я уже праздновала», — пожаловалась Тодоренко в своем блоге.

Знаменитость понадеялась, что в день рождения все неприятности отойдут в сторону. При этом, вероятней всего, муж Влад Топалов поможет жене не думать о проблемах. Артист не раз говорил о своей любви к ней и уверял, что всегда готов помогать во всем любимой супруге.

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