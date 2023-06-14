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Сегодня стоит быть более внимательными к мелочам.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 июня?

Среда обещает быть очень активной — много общения, много движения. В этом потоке важно не растеряться и не упустить главное. Открываем уши, раскрываем глаза и внимательно следим за новостями.

Совет дня: можете в среду смело просить о помощи, есть хорошие шансы, что вы будете услышаны. Благоприятно обращаться к спонсорам, меценатам и влиятельным лицам.

Предостережение дня: в среду неблагоприятно быть кредиты и начинать серьезное лечение. Если возможно, перенесите старт этих важных дел на другую дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.