Умер автор известного романа «Старикам тут не место» Кормак Маккарти

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Сердце писателя остановилось на 90-м году жизни в собственном доме.

На 90-м году жизни скончался американский драматург, сценарист, писатель Кормак Маккарти. Он является автором известных на весь мир романов «Старикам тут не место» и «Дорога». Печальное известие сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Писатель умер в собственном доме в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико. Смерть наступила «по естественным причинам».

Маккарти родился в Провиденсе в обеспеченной семье. В 1959 году он впервые опубликовал свой рассказ в студенческой газете. Далее последовало немало культовых романов: «Хранитель сада», «Тьма снаружи», «Дитя бога», «Кровавый меридиан», «Кони, кони», «Старикам тут не место», «Дорога». Часть из них были экранизированы.

В 2007 году Маккарти стал лауреатом Пулитцеровской премии в номинации «Художественная литература» за роман «Дорога». А роман «Кровавый меридиан» был внесен в список 100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923 по 2005 год.

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