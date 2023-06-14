Захарова высмеяла США за уход от ответов на вопросы о подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

Дипломат напомнила, что год назад президент США Джо Байден публично грозился уничтожить трубопроводы. Поэтому замалчивание ситуации сейчас выглядит достаточно глупо.

США отмаливаются по поводу подрывов «Северных потоков» из-за боязни, что может вскрыться какая-либо еще неприглядная правда о преступной деятельности американских политиков. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала последнее выступление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, которая отказалась отвечать на вопрос о подрыве газопроводов.

«Что касается трубопровода, я просто не могу об этом говорить», — сказала она журналистам.

Захарова объяснила, что американские политики регулярно высказываются на различные темы, в которых есть возможность обвинить Россию. Но в этот раз внезапно у них не нашлось подходящих слов прокомментировать ситуацию. При этом еще в прошлом году президент США Джо Байден публично обещал уничтожить трубопроводы.

«А что мешает говорить о подрыве „Северного потока“ представителю Белого дома? ‹...› Что-то сломалось на этот раз, видимо. ‹...› Так отчего же сейчас такая скромность? Оттого, что вовлечены в преступную экстремистскую деятельность, и каждое слово может свидетельствовать против них самих», — пояснила Захарова.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны 26 сентября прошлого года. Диверсию провели на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбы Швеции на месте ЧП обнаружили взрывчатку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинцы причастны к взрывам «Северных потоков».