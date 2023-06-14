За одним столом: о чем Путин пообщался с военкорами

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Президент подробно ответил на вопросы журналистов.

Кадры из Кремля, где Владимир Путин сегодня принял лучших военкоров России. Конечно же тех, кто сейчас не находится на передовой. Среди них был и наш корреспондент Дмитрий Зименкин. Президент больше двух часов сидел с журналистами за одним столом и все это время говорил о значении СВО для России и всего мира. А еще откровенно рассказал о том, будет ли в нашей стране мобилизация и дал оценку работе ПВО. Все самое главное расскажет Георгий Гривенный.

Откровенный и честный разговор не только о целях и задачах спецоперации, о простых фронтовых буднях и о том, как наша страна будет жить дальше. Президенту помимо докладов от Министерства обороны и спецслужб необходимо узнать о том, как идет «работа на земле». И военкоры, каждый из которых прошел немало фронтовых дорог, могут рассказать Путину об этом лучше, чем иные официальные сводки. Но сначала вопрос именно от журналистов: изменились ли цели и задачи СВО?

«Нет, они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом ничего менять не будем, они для нас носят фундаментальный характер. Здесь все опытные люди за последний год с лишним, такие как вы, которые под пулями побывали, меняется сознание, я это знаю по себе — не так, как вы, может, лазал под пулями, но еще с тех пор, когда на вертолете летал — по нему стреляли. Все это меняет сознание», — сказал президент.

Тут Путину потребовался важный исторический экскурс в недавнюю историю Украины, в ходе которого он не выбирал выражений.

«А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы же знаем, придумали третий тур голосования. Какой третий тур?! Он не предусмотрен конституцией. Это госпереворот, но он хотя бы прошел относительно мирным способом. И мы же общались с ними, я туда ездил, они приезжали к нам — ну, пожалуйста. Нет! Дошли до кровавого госпереворота», — указал президент.

Вопрос о контранаступлении Украины, начавшемся несколько дней назад. Путин даже достает из внутреннего кармана пиджака бумаги с самыми свежими данными.

«Они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. По моим подсчетам, 25–30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа», — рассказал президент.

Следующий вопрос военкор «Комсомольской правды» заранее назвал неприятным.

«У нас нет неприятных вопросов», — ответил Путин.

«Вопрос активности противника в нашем тылу. Не проходит и недели, чтобы не было новостей о беспилотниках, которые либо пытаются бить по инфраструктурным объектам, либо наносят удары по ним. И, естественно, острый вопрос нашего приграничья, особенно Белгородская область», — отметил корреспондент изданияАлександр Коц.

«Работы вовремя вскрывать это и так далее. Вот и это, конечно, делается и будет сделано наверняка, что касается Москвы и других крупных центров, у меня даже сомнений в этом никаких. Ну надо, да, надо соответствующим образом нам наладить эту работу. И, конечно, было бы лучше, если бы сделано это было своевременно и на должном уровне. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал глава государства.

А вот в реализации так называемой зерновой сделки и Украина, и ее западные кураторы явно не видят смысла. Недавний подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса тому яркое подтверждение.

«К сожалению, нас в очередной раз обманули. Ничего не сделано с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Что касается зерновой сделки… Мы думаем прекратить участие», — отметил Путин.

А вот что будет с границами России и сопредельных государств уже после окончания СВО?

«Я это могу сказать, только с глазу на глаз. Ну, а вообще все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Вот это ключевой вопрос. Я думаю что, понимая, я с полным основанием об этом говорил, понимая катастрофически, но руководство какой бы не было, голова-то на плечах есть, они должны задуматься, что делать дальше. Ну а мы будем смотреть из того какова будет ситуация. И исходя из вот этого там предпринимать дальнейшие шаги. У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать», — сказал глава государства.

Актуальные вопросы, касающиеся миллионов граждан России: семьи контрактников, мобилизованных и срочников ждут решений Верховного главнокомандующего относительно судьбы их родных и близких, которые прямо сейчас защищают Родину на передовой или только готовятся к отправке в зону СВО.

«Да, вопрос действительно такие серьезные, поэтому на эти темы надо поговорить. Конечно, прежде всего мобилизованные ротация, когда менять, когда закончится, но я, знаете, сейчас оттолкнусь просто от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков. И исходить нужно будет, прежде всего, из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идет сама СВО. И вы знаете, что с моей подачи мы приняли решение о регулярных отпусках. Что любопытно, кто-то сомневался, будут ли возвращаться, практически все возвращаются за очень небольшим исключением. Теперь срочники. Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело. Хотя, конечно, сегодня уже эта территория, это территория Российской Федерации. Но тем не менее, специальная военная операция там продолжается. Нет необходимости напрявлять их в эту зону», — добавил президент.

Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин говорил с президентом о героях своих сюжетов. Не только про тех, кто геройски сражается в окопах на передовой, но и о тех, кто встречает врага при его вылазках на территорию России. У этих людей нет статуса участника боевых действий, как и у одного из военных медиков, который уже за четыре месяца на фронте вытащил с поля боя более 70-ти раненых, а до сих пор по документам — не участник СВО.

«Проблема, которая звучит в окопах, в том числе, и от их жен, бойцов важна, я так считаю, потому что вот отсутствие статуса участника боевых действий. Дело даже не выплатах, а в другом», — сказал журналист.

«Хорошо, Дмитрий Сергеевич, я уже услышал, здесь были примерно вопросы подобного рода, я для себя пометил, запомнил. И я знаю мне и Бортников эти вопросы задают, и Колокольцев эти вопросы задает. Что с военными медиками что-то подобное происходит — я первый раз слышу, но обязательно посмотрю», — отметил Путин.

Всех героев СВО, по мнению Путина, надо активно продвигать по служебной лестнице в Вооруженных силах и не только. Потому что с их опытом и любовью к своей стране, они и после спецоперации могут достойно служить России.