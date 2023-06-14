США объявили о выделении Украине 40-го пакета военной помощи

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С момента начала спецоперации Вашингтон поставил киевскому режиму вооружение на сумму порядка 40 миллиардов долларов.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. В него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и борьбы с танками, бронетехника, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление приводится на сайте Пентагона.

Блинкен добавил, что Вашингтон также выделит Киеву дополнительные ракеты для комплексов ПВО NASAMS, ПЗРК Stinger, противотанковые системы Javelin, TOW и AT-4, БМП Bradley и Stryker, снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты, снаряды для HIMARS, взрывные устройства для расчистки завалов, защищенные средства связи.

Согласно последним данным, всего с начала спецоперации США передали киевскому режиму вооружение на сумму почти 40 миллиардов долларов. При этом Россия неоднократно заявляла, что подобное поведение США лишь затягивают конфликт.

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