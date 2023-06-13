Наезд пьяной автоледи на три автомобиля в Ленобласти попал на видео

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Жительнице поселка Бугры грозит лишение водительских прав на срок до двух лет.

В поселке Бугры в Ленобласти 37-летняя женщина-водитель задела три припаркованных автомобиля, пытаясь выехать со двора дома в Гаражном проезде. Видео инцидента появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как белый автомобиль SsangYong, за рулем которого находилась автоледи, совершает неуклюжие маневры на парковке возле жилых домов и задевает несколько соседних машин. После началась потасовка.

Очевидцы вызвали наряд полиции, который задержал виновницу массовой аварии и доставил ее в отделение. Как позднее сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, женщина была пьяна. В ее отношении составили административный протокол по статье об управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Наказание за это предусматривает лишение прав на срок до двух лет.

Ранее 5-tv.ru показал кадры смертельного ДТП в Иркутской области, где один человек погиб и двое получили тяжелые травмы.