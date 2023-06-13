Трамп не признает себя виновным в хранении секретных материалов

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Сторонники бывшего президента США вышли с плакатами в его поддержку к зданию суда.

Бывший президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных документов и препятствовании правосудию на заседании суда в Майами, сообщило американское издание The Hill.

В преддверии разбирательств полиция усилила силы в городе. В это время сторонники Трампа собрались возле суда с плакатами в его поддержку.

Трампу предъявили уголовные обвинения по 37 пунктам. В общей сумме ему грозит до 400 лет тюрьмы.

Как писал ранее 5-tv.ru, до этого бывший глава Белого дома возмутился несправедливости. У действующего лидера страны Джо Байдена также были обнаружены секретные документы. Однако его не преследуют и не обвиняют, как Трампа.



