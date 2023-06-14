Германия и Польша хотят создать центр по ремонту переданных Украине танков Leopard

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Zwilling

Страны уже вышли на финальную стадию переговоров.

Германия и Польша хотят развернуть центр по ремонту танков Leopard 2, которые передали Украине. Страны вышли уже на финальную стадию переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на посла Германии в Польше Томас Баггер.

Так, Варшава и Берлин должны завершить стадию переговоров до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 июля. Баггер отметил, что ремонтный центр разместят в Польше. Там будут находиться необходимые запчасти для подбитых или полностью выведенных из строя танков Leopard 2.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ опубликовали кадры захваченных немецких танков на запорожском направлении. В числе взятой трофейной техники были также американские боевые машины пехоты Bradly.