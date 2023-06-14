🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки убывающей Луны не будут продолжать тенденцию предыдущих. На этот день не стоит планировать важные дела.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июня, не самый лучший день для новых проектов, важных дел, общения с начальством. День лучше провести в размеренном ритме, заполнив свое расписание рутинными делами.

♈ Овны

Овны, если вы мечтаете о переезде, карьере, отношениях, личностном росте — все в ваших руках! Стоит лишь сделать шаг вперед. Попробуйте прислушаться к своей интуиции среди всего шума, который вас окружает. Определитесь, каким путем вы предпочли бы пойти, и что действительно подходит вам лучше всего сейчас и в долгосрочной перспективе.

Космический совет: имейте наготове запасной план.

♉ Тельцы

Вам пора расставить приоритеты. Большего можно достичь, когда вы исходите из пространства спокойствия, а не спешки, Тельцы. А пока лелейте себя, свои мечты. Не стесняйтесь просить о помощи, когда вам понадобится поддержка.

Космический совет: освободите себя от лишних забот.

♊ Близнецы

Близнецы, пора навести порядок в жизни! Очистите вокруг себя пространство, оптимизируйте график, обновите свой гардероб. Каждая вещь, которую мы делаем, имеет значение и оказывает волнообразный эффект на все сферы нашей жизни. Самое главное, что бы вы ни решили сделать, не забудьте добавить в это немного доброты и нежности.

Космический совет: небольшое усилие сегодня будет иметь большое значение в будущем.

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♋ Раки

Вы получаете божественную поддержку во время текущего переходного периода в вашей жизни. Пришло время еще больше довериться внутренним ощущениям, чтобы и дальше делать свои шаги на пути к мечте, Раки. Воспринимайте каждый внутренний толчок как возможность показать себя.

Космический совет: интуиция вас не подведет, доверьтесь ей при принятии решений.

♌ Львы

Львы, сейчас вы точно знаете, что делать. Так почему же вы делаете шаги пассивно? Позвольте божественной силе переплестись с вашими действиями, и вы заметите, как вокруг расцветают прекрасные цветы. Однако прежде чем вы начнете свой день, сделайте паузу и задайте вопрос: «Что делает меня счастливым человеком?» После этого прогуляйтесь в тишине, если есть возможность, запишите свои мысли.

Космический совет: подумайте о вещах, которые действительно делают вас счастливыми.

♍ Девы

Возможно, пришло время сделать пару глубоких вдохов и взглянуть на свою жизнь со стороны. Все так, как должно быть. Обратите свое внимание на свое внутреннее состояние, Девы. Прислушавшись к нему, вы начнете смотреть за пределы неорошаемых садов своей жизни. Будьте открытыми сегодня всему новому. Говорите «да» всем социальным приглашениям, которые появятся в ближайшие дни.

Космический совет: вскоре у вас может появиться возможность расширить круг общения.

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♎ Весы

А вдруг Вселенная замышляет воплотить в жизнь то, что вы задумали? Два ваших волшебных слова на сегодня: доверие и поток. То, что принадлежит вам, всегда найдет путь к вам. В этом нет никаких сомнений, Весы. Просто убедитесь, что вы не соглашаетесь на меньшее.

Космический совет: то, что должно быть вашим, всегда найдет свой путь к вам.

♏ Скорпионы

В самых глубоких уголках своего сердца вы знаете, что в безопасности. Скорпионы, почему бы вам не использовать свои навыки визуализации, чтобы написать ту историю, которую вы хотели бы создать в жизни? Вы находитесь в той фазе, когда преодолеваете трудности, и хотя путь может показаться трудным и коварным, вы отлично справляетесь с ним!

Космический совет: позвольте эмоциям, которые вы так долго подавляли, выйти на поверхность.

♐ Стрельцы

Ваш внутренний голос пытается вам кое-что сказать, вы его слушаете? Оглянитесь на свою собственную жизнь, решитесь уйти от всего, что могло вызвать у вас ощущение, что вы находитесь в клетке. Вселенная поддержит вас, Стрельцы, и направляет к идеальному будущему!

Космический совет: будьте смелыми и отстаивайте свои убеждения.

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♑ Козероги

Вы знаете, что вам нужно делать, тогда почему вы это откладываете? Просто имейте немного веры в себя и доверяйте знакам, которые чувствуете и видите вокруг, Козероги. Теперь только вы решаете, что дальше делать: нажать на паузу, перезагрузиться или все-таки начать. Конечно, выбор будет исходить в зависимости от того, что кажется вам подходящим в конкретной ситуации.

Космический совет: доверяйте своей интуиции и подкрепляйте ее намерениями.

♒ Водолеи

Позвольте себе отпустить все, что заставляет вас чувствовать себя недостаточно хорошо, Водолеи. Примите возможности и отношения, которые ждут вас впереди. Возьмите на себя ответственность за позицию лидера в своей жизни и двигайтесь вперед, чтобы открываться и получать все благословения за труды.

Космический совет: чтобы освободить место для нового, нужно отпустить старое.

♊ Рыбы

Наверняка вы заметили, что в последние дни впитываете информацию намного быстрее и глубже, нежели раньше. Негативные эмоции, ограничивающие вас убеждения, возможно, тоже имеют место быть. Отбросьте все это, Рыбы! Сейчас вашим приоритетом, является выбор мира и вещей, которые приносят вам чувство спокойствия. Ваша победа заключается не в том, сколько наград вы завоюете, а в том, как именно вы работаете над их достижением.

Космический совет: отбросьте все негативные мысли и ложные убеждения, настройтесь на позитивный лад.

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