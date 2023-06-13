Италия прощается с Берлускони: где похоронят вице-премьера?

Берлускони похоронят в мавзолее на одной из принадлежащих ему вилл

Фото, видео: www.globallookpress.com / w80; 5-tv.ru

На церемонию прощания пускают не всех, но поклонники умершего политика организовали стихийный мемориал неподалеку.

В пригороде Милана простились с Сильвио Берлускони. Траурная церемония проходит на вилле экс-премьера. В целях безопасности доступ на нее разрешен только родным и близким. Рядом с ограждением образовался стихийный мемориал.

Фото: www.globallookpress.com / Alessandro Bremec

Люди приносят цветы, плакаты, шарфы болельщиков «Милана» и «Монца». Владельцем этих футбольных клубов политик был в разное время. Уже завтра в Кафедральном соборе Милана пройдет церемония государственных похорон.

Архиепископ проведет заупокойную мессу. Вокруг гроба выстроятся шесть карабинеров, представители власти произнесут официальную поминальную речь. По всей стране объявят национальный траур.

Где похоронят патриарха итальянской политики — официально не сообщается. Хотя ряд итальянских СМИ написали, что это произойдет в мавзолее, который Берлускони давно построил на одной из своих вилл.