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Москва так и не увидела, что участники соглашения начали учитывать ее интересы.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона задумывается над выходом из зерновой сделки после ее очередного продления. Об этом президент рассказал во время общения с военными корреспондентами.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки», — сообщил он.

Президент подчеркнул, что «зерновые коридоры», по которым сегодня передвигаются корабли, ко всему прочему, используются врагами для запуска беспилотников. Интересы Москвы так и не были учтены — ничего не было предпринято для либерализации российского зерна, дополнил лидер государства.

Путин объяснил, что Россия выполняет свои обязательности по зерновой инициативе не для Украины, а для Африки и и Латинской Америки, ведь, как он отметил, продовольственная безопасность необходима, в первую очередь, бедным странам. Именно поэтому, несмотря на то, что участники сделки не выполняют свои обещания, Россия продолжает продлевать сотрудничество.

В заключение Путин добавил, что европейские страны — основные получатели украинского зерна. По его подсчетам, сегодня зерно — главный источник валютных поступлений Киеву, так как остальные отрасти в стране практически развалились.

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