«Очень закомплексованный невротик»: как выглядит Самойлова без наращенных волос

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Жена Джигана призналась, что она комплексует из-за своей настоящей прически.

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала свою внешность без наращенных волос. Видео девушка опубликовала в истории своего личного блога.

Модель пришла в салон красоты, чтобы подкорректировать пряди. Во время процесса девушка показала себя с натуральными волосами на видео. Самойлова показала свои редкие концы, которые едва доходят до груди.

«Я очень хочу снять наращенные волосы и восстанавливать свои. Но я, похоже, очень закомплексованный невротик и не могу принимать себя так», — написала девушка.

После этого жена Джигана засняла результат работы парикмахера. Самойлова снова предстала перед публикой с длинными и густыми волосами. Девушка спросила у подписчиков, буду ли они ее любить с натуральной прической.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Оксана Самойлова сообщила о кардинальных переменах в жизни.