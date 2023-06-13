Путин пообещал разобраться с невыплатами за уничтоженную технику ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Государство ранее объявило, что за сбитый самолет бойцам полагается 300 тысяч рублей, а за танк — 100.

Президент РФ Владимир Путин обещал разобраться с вопросом невыплат российским бойцам денежных средств за уничтожение украинской техники в зоне СВО. Об этом он рассказал во время общения с военными журналистами.

Один из присутствовавших на встрече военкоров заявил, что, по его данным, еще ни один участник СВО не получил выплату после ликвидации техники противника.

«Если их не выплачивают — это неожиданно для меня. <…> Обязательно к этому вернусь, прямо сегодня в разговоре с министерством обороны», — прокомментировал президент.

Путин также поблагодарил российских летчиков за эффективную работу в зоне СВО. Кроме того он отметил действия пехотинцев, чьими усилиями были подбиты несколько бронемашин и танков ВСУ. Использовали российские солдаты противотанковые средства для работы по целям, уточнил президент.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее, писал 5-tv.ru, что Путин объяснил, почему без СВО было бы невозможно нарастить оборонную промышленность в РФ.