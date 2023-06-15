«Быстрый эффект восстановления»: как «стереть» с лица десять лет

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В операциях по омоложению задействованы двое специалистов. И у каждого — очень важная работа.

Все хотят как можно дольше выглядеть молодо и свежо, но годы все равно, так или иначе, берут свое. Люди бегают от врача к врачу, делая различные anti-age процедуры. К счастью, решение наконец найдено — есть действенный способ «стереть» десять лет с лица. О нем рассказал пластический хирург Отари Гогиберидзе эксклюзивно 5-tv.ru.

Врач сообщил, что зачастую в операциях по омоложению лица работают двое докторов. В момент первого вмешательства хирург делает липосакцию нижней челюсти, после этого в игру вступает врач-косметолог. Он прорабатывает места, где были удалены жировые отложения, с помощью ультразвуковых аппаратов. Отари Гогиберидзе отметил, что методов, с помощью которых работает косметолог, великое множество — есть более поверхностные, а есть более жесткие устройства, которые воздействуют на в глубоких слоях кожи.

Пластический хирург отметил, что есть такие же инструменты, но работают они на теле, а не на лице. Зачастую в своей практике косметологи применяют технику для сокращения кожи. Такие аппараты построены на основе инфракрасных излучений. Существует легкая лазерная шнуровка, которая обрабатывает светом сосуды и кожу. Аппарат проводит сканирование и снимает всю усталость, обычно он дает очень хороший результат.

Есть и второй способ, с помощью него кожа быстро сокращается в объеме. При выполнении таких операций обязательно проводятся инъекции области губ и скул. Также можно сделать лифтинговую подтяжку.

«После операционного периода мы часто обращаемся к капельной терапии, к индукционной, которые изнутри организм подпитывают и помогают ему правильно реагировать на раздражения, на асептическое воспаление, которые должно быть после операции и давать быстрый эффект восстановления», — сообщил специалист.

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