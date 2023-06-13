Путин: без СВО роста количества и качества вооружений в РФ было бы не добиться

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Глава государства подчеркнул, что Россия донастроит свое оборонопроизводство и станет лучшей в этом вопросе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в российском арсенале растет не только количество, но и качество вооружений. Об этом глава государства рассказал вовремя сообщения с военными журналистами.

Путин в беседе с военкорами отметил, что без спецоперации подъема в данной сфере было бы не добиться. Он пообещал привести оборонный комплект России в такое состояние, чтобы он стал лучшим в мире.

Отмечается, что основные виды вооружения в стране за минувший года нарастили производство. Оно увеличилось в 2,7 раза. При этом производство самых востребованных видов вооружения увеличилось в 10 раз.

Путин в заключение добавил, что на Украине практически не осталось оборонной промышленности.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин задал вопрос о необходимости идти до Киева.