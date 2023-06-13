Путин задал вопрос о необходимости идти до Киева: «Только я могу ответить»

Путин: только я могу ответить на вопрос о необходимости доходить до Киева

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Тема была озвучена во время общения главы государства с военными журналистами.

Президент РФ Владимир Путин задал риторический вопрос о необходимости идти до Киева в рамках СВО. По его словам, лишь он знает решение данной дилеммы. Об этом российский лидер заявил во время общения с военкорами.

«Надо ли доходить до Киева? На это вопрос я сам тогу только ответить», — прокомментировал он.

Кроме того, как рассказал Путин, цели спецоперации корректируются, но суть их остается прежней. Изменения зависят, в основном, от ситуации на фронте.

Президент подчеркнул, что страна не нуждается в ведении военного положения. Скорее, российским силам надо работать над некоторыми другими вопросами. Он также добавил, что в случае продолжающихся прилетов на территорию РФ Москва рассмотрит создание санитарной зоны на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, необходимости в проведении дополнительной мобилизации сегодня нет.