Путин: польские наемники на Украине несут большие потери, но власти это скрывают

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Российский президент отметил, что правительство Польши не афиширует потери наемников на Украине, чтобы продолжать агитировать людей умирать за другую страну.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с иностранными наемниками в зоне СВО. Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с военкорами.

«Польские наемники там действительно воюют, вы правы, абсолютно с вами согласен, и несут большие потери. Они правда их скрывают, но потери серьезные. И жаль, что они скрывают и перед своим населением, но там вербовка идет наемников прямо в Польше», — заметил Путин.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российские военные рассказали о грудах убитых наемников под Донецком.