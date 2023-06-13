Путин: польские наемники на Украине несут большие потери, но власти это скрывают
Денис Птицын 68 0
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Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk
Российский президент отметил, что правительство Польши не афиширует потери наемников на Украине, чтобы продолжать агитировать людей умирать за другую страну.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с иностранными наемниками в зоне СВО. Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с военкорами.
«Польские наемники там действительно воюют, вы правы, абсолютно с вами согласен, и несут большие потери. Они правда их скрывают, но потери серьезные. И жаль, что они скрывают и перед своим населением, но там вербовка идет наемников прямо в Польше», — заметил Путин.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российские военные рассказали о грудах убитых наемников под Донецком.
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