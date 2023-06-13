Путин: украинское контрнаступление масштабное и началось с 4 июня
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Российский лидер и ранее сообщал подробности о контрнаступлении Украины в зоне СВО.
Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами раскрыл подробности о контрнаступлении ВСУ.
«Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов, оно идет с 4 числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас. <…> Ни на одном из участков противник успеха не имел, у них большие потери», — заметил верховный главнокомандующий.
Президент России Владимир Путин впервые констатировал, что украинское наступление началось, на встрече в Сочи 9 июня. Глава государства заявил, что все предпринятые ВСУ попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал существует.
Ранее 5-tv.ru писал, зачем Зеленский объявил о начале контрнаступления ВСУ.