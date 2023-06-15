Желание свободы или страх: почему люди выбирают свободные отношения?

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Многие пары воспринимают брак как угрозу их независимости.

В последнее время в обществе начали активно распространяться и популяризироваться так называемые «свободные отношения». Однако, такой вид партнерства не может заменить настоящую любовь, которая возникает между молодыми людьми. Так почему же пары выбирают такой вид отношений и от чего убегают, предпочитая независимость? На эти вопросы в беседе с aif.ru ответила гештальт-терапевт Алла Бажан.

Неожиданная беременность

Нередко случается, что, будучи в отношениях, женщина объявляет о том, что ждет ребенка. Никакие презервативы и контрацептивы не защищают на все 100% от внезапной беременности. А дети автоматически связывают двух людей, они перестают быть свободными, поскольку возникает ответственность за будущее чадо. Некоторые мужчины предпочитают вместо поддержки и помощи женщины в положении, ходить налево и отдыхать с другими, небеременными.

Финансовая зависимость

В классических отношениях пары задаются сложными вопросами. Например, кто будет платить за жилье? Кто будет обеспечивать семью? Кто заберет все нажитое себе в случае развода? А те, кто находится в свободных отношениях, могут продолжать жить в розовых очках. Отказавшись связывать себя обязательствами, такие люди живут в мире, в котором в одно мгновение человек может стать незнакомцем.

Внутренний страх и иллюзии

Те, кто живет в мечтах и выдумках, надеется, что их никогда не коснется квартирный вопрос или тема измены. А женщины порой думают, что если начать свободные отношения, то из их можно перейти в обычные, если мужчина увидит и оценит, какая она прекрасная хозяйка и не требует много денежных вложение. Однако, такое происходит очень редко.

Могу и лучше найти

Некоторых молодых людей терзают мысли о том, что они передумают после свадьбы или найдут кого-то более достойного, красивого и богатого. Люди идут на такие отношения с мыслью о том, что в любой момент можно будет встать и уйти. Из-за наличия таких мыслей у пар совершенно не развиваются отношения, они стоят на месте и не могут сдвинуться с мертвой точки.

Почему мы хотим свободы в отношениях?

Эта проблема идет из детства, потому что родители не научили своего ребенка нести ответственность за жизнь. Поэтому ребенок и ищет взрослого партнера, который возьмет все на себя и поведет их пару в счастливое будущее.

Эксперт советует честно оценить, насколько его выбор является правильным и обдуманным. А если есть возможность, то еще и обговорить это со своим партнером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать измены со стороны мужчины.