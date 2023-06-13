Путин: Россия не имела никакого отношения к событиям на Донбассе в 2014 году

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РФ не дали возможности выстроить отношения с братским народом.

Президент России Владимир Путин заявил, что российское государство не имело никакого отношения к события на Донбассе в 2014 году. Такое мнение он выразил на встрече с журналистами.

По его словам, бывший президент Украины Виктор Ющенко стал лидером страны в результате госпереворота.

«А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы же знаем, придумали третий тур голосования!» — напомнил российский лидер.

Он также отметил, что России не давали возможности выстроить нормальные отношения с братским украинским народом.

«Ну никаких просто», — возмутился Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как РФ до сих пор настроена на добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом.