«Европа будет нищать»: Делягин предрек упадок экономики ЕС и крах евро

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen; 5-tv.ru

Европейцы выбрали ошибочный путь экономического развития, уверен российский эксперт.

Отказ от базовых отраслей промышленности приведет Европу к обнищанию и краху евро. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал кандидат экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин.

Он назвал ошибочным путь европейцев, направленный на свертывание базовых энергоемких секторов промышленности и попытку компенсировать их высокотехнологичными отраслями.

«Это не получится. Это красивый маневр, он позволяет статистически прикрыть, замазать, по сути дела, хозяйственную катастрофу прошлого и нынешнего года. Но отказ от базовых отраслей промышленности для современных экономик невозможен, поэтому Европа будет нищать», — пояснил Делягин.

Он добавил, что социальная помощь в Европе будет все менее обеспеченной реальным производством, соответственно, евро будет понемногу ослабевать.

Что касается американского доллара, то он, по мнению Делягина, несколько стабилизировался после того, как в США отступил риск дефолта. Экономист отметил, что люди, которые вкладываются в доллар до осени 2023 года, могут чувствовать себя спокойно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр экономики Германии Роберт Хабек предрек своей стране остановку промышленности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не продлят по истечении срока его действия в конце 2024 года.