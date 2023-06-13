Путин проводит встречу с военными корреспондентами
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Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель
Представители каких СМИ пришли пообщаться с президентом?
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«В ней принимают участие журналисты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, „Комсомольской правды“, блогеры и авторы Telegram-каналов», — уточнил представитель Кремля.
Песков заверил, что материалы встречи обязательно будут представлены позже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в неформальной обстановке в Сочи.