В Луганске прозвучало несколько взрывов
Магдалина Нуар 137 0
Информационный центр Луганска: в городе слышны взрывы в районе авторынка
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Фото: Река Александр / ТАСС
Что происходит в регионе на данный момент?
В Луганске прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает местный информационный центр в Telegram-канале.
Очевидцы сообщают о прилете в район авторынка Луганска.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ обстреляли центр Луганска из Storm Shadow.