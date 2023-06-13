«Чрезвычайно важно»: как Россия одним ходом лишила США рычага давления на Китай
EADaily: Россия лишила США рычага давления на Китай, дав КНР доступ к порту Владивостока
Фото: www.globallookpress.com / Wang Chun / Cfoto
Белый дом намеревался взять под контроль Малаккский пролив.
Китай по новой сделке с Россией получит доступ к порту Владивостока в качестве перевалочного пункта, что позволит ему доставлять грузы из провинций Цзилинь и Хэйлунцзян в южные регионы страны. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на китайские СМИ.
Также отмечается, что президент России Владимир Путин поручил подготовить соглашение по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай». По нему будут транспортировать сельхозпродукцию от отечественных производителей.
При этом США намерены получить контроль над Малаккским проливом, через который ежегодно проходят более 50 тысяч судов. Если это произойдет, то у Китая могут возникнуть проблемы с продовольственным обеспечением.
«В контексте напряженных отношений между КНР и Соединенными Штатами китайской стороне чрезвычайно важно иметь альтернативные логистические маршруты», — пишут китайские аналитики.
Альтернативный коридор для продовольствия — большая проблема для Соединенных Штатов. Таким образом Москва лишает Белый дом одного из сильнейших рычагов давления на Пекин.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин ратифицировал соглашение с Китаем о сотрудничестве по поставкам газа.