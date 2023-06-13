«Пойдет на пользу»: почему из эфиров радиостанций пропали песни Люси Чеботиной

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В пресс-службе холдинга «Русская Медиагруппа» объяснили исчезновение песен певицы с «Русского Радио».

Песни Люси Чеботиной, которая еще недавно получила главную музыкальную награду страны — «Золотой Граммофон», пропали из эфира нескольких крупных российских радиостанций. Хитов «Солнце Монако», «Плакал Голливуд» и других композиций в исполнении певицы не оказалось не только в эфире «Русского Радио», но также на волнах радиостанций DFM, Хит FM и на телеканале RU.TV, принадлежащих холдингу «Русская Медиагруппа». 5-tv.ru заметил этот факт и узнал причину у главы дирекции по работе с артистами «Русской Медиагруппы», генерального продюсера телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

«„Русская Медиагруппа» — главный медиаресурс по числу поддержек и объему эфирного времени, которое уделяется русскоязычным артистам. Каждого артиста — и состоявшегося, и начинающего, с которым у нас сложились рабочие отношения, который разделяет наши ценности, поддерживает свою страну и зрителей, мы любим, ценим, глубоко уважаем. Мы всегда рады быть полезными и надеемся на взаимность», — отметил представитель медиахолдинга.

Он также рассказал о некорректном поведении признанной российской артистки.

«В свою очередь, Люся Чеботина уже длительное время ищет в любых наших действиях подвох. То фото не то использовали редакторы, то слово не то произнесли в сюжете ведущие, то в комментариях не то пишут подписчики. Эдакое выдуманное повышенное чувство виктимности», — объяснил Михаил Богомолов.

По мнению холдинга, от их искренней поддержки певица только страдает, ведь ей постоянно приходится искать в рядах «Русской Медиагруппы» злоумышленников, настроенных на противодействие ее карьере.

«Русская Медиагруппа» одинаково уважает и ценит каждого российского артиста, старается оперативно откликаться на просьбы, инфоповоды, уделять всем равнозначное внимание.

«„Русская Медиагруппа» сделала максимально много для становления Люси Чеботиной, как популярной певицы. Но, когда она попросила убрать ее песни из эфира, поняли, что это пойдет на пользу не только ей, но и нам. Так как коллективу медиахолдинга больше не придется тратить силы и время на борьбу с ветряными мельницами и выступать в качестве психолога в борьбе с выдуманными вредителями», — отметил Богомолов.

Если по мнению исполнителя забота приносит ему только вред, то холдинг принимает просьбу артиста и соглашается с ней. За последние 16 лет в «Русской Медиагруппе» это первый случай, когда артист оказался недоволен вниманием.

«Желаем Люсе удачи и надеемся, что исчезновение ее песен из наших эфиров сократит в ее жизни количество негатива. Ну а у нас появится дополнительное время на продуктивную работу с другими исполнителями», — подчеркнул Богомолов.

Также Михаил Богомолов рассказал о неоднозначной ситуации, которая произошла на Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, прошедшей 23 мая. Как известно, Люся Чеботина покинула «Крокус Сити Холл» до объявления номинации «Звезда Русского Радио», в которой, как оказалось, певица должна была стать обладателем уникального самовара.

Как отметил генеральный продюсер телеканала RU.TV, голосование было закрыто накануне в 23:05. Вполне вероятно, что информация о победителях могла просочиться вовне. Однако именно из-за отсутствия Люси Чеботиной в зале, номинация не была объявлена со сцены: подняться за получением награды может только сам артист. По той же причине в тот вечер не был награжден Сергей Бурунов, ставший лауреатом Премии в номинации «Лучшая актерская роль в видеоклипе»: он также не присутствовал на церемонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло между Люсей Чеботиной и Идой Галич.