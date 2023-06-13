Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 165-й артиллерийской бригаде

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российский президент отметил профессионализм и героизм бойцов.

Глава РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 165-й артиллерийской бригаде. Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В подписанном президентом указе отмечается проявленный массовый героизм и отвага формирования, а также стойкость и мужество, которые его личный состав проявлял во время участия в боевых действиях. Подчеркивается, что подразделение защищало не просто свое Отечество, но и интересы своей страны.

Таким образом, после получения почетного звания бригада будет именоваться «165-я гвардейская артиллерийская бригада». Указ был подписан и вступил в силу.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поздравил командование и личный состав 61-й зенитной ракетной бригады с присвоением почетного наименования «гвардейская». В опубликованном на сайте Кремля документе подчеркивались особые заслуги военнослужащих.