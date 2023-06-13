Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко попал в реанимацию

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

Что случилось со спортсменом?

Бывший участник футбольного клуба «Спартак» Александр Ширко попал в больницу. По информации бывшего администратора клуба Александра Хаджи, футболист находится в реанимации.

«Завтра его переведут в общую палату», — заявил Хаджи в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

В прессе сообщалось, что 46-летний Ширко попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Однако Хаджи рассказал, что со спортсменом все в порядке — никакой операции над ним не проводили, а лечение проходит по особенной технологии лечащего врача.

Даже после завершения спортивной карьеры футболист регулярно выходил на поле. В составе команды правительства Московской области футболист накануне принял участие в Кубке органов государственной власти.

Накануне в больницу из-за сердца попал российский певец Стас Пьеха. Из реанимации его перевели в обычную палату, сейчас он проходит лечение. Певец предположил, что боли в сердце могли начаться из-за плотного графика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Стаса Пьеху настигли проблемы с сердцем.