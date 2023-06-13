Умер один из создателей систем противоракетной обороны СССР и РФ Виктор Шумаков

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Разработанные ученым радиолокационные станции стояли на страже Родины более 20 лет.

Один из создателей систем противоракетной обороны СССР и России Виктор Шумаков скончался в Москве на 97 году жизни. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

Уточняется, что ученый умер 12 июня в своей квартире на улице 8 Марта на севере столицы.

Виктор Шумаков родился 6 апреля 1927 года. С 1952 года работал в Радиотехническом институте имени академика Минца, участвовал во всех его основных разработках. В частности, в качестве заместителя главного конструктора Шумаков работал над созданием радиолокационных станций для систем контроля космического пространств и раннего предупреждения о ракетном нападении «Днестр», «Днепр», «Даугава», «Дарьял». На протяжении более чем 20 лет эти станции были одним из основных элементов системы предупреждения о ракетном нападении.

Шумаков имел звание кандидата технических наук, за свою деятельность был удостоен Государственной премии СССР.

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