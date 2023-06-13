«Сохранить темп»: Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета

Мишустин: все задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы

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Премьер предложил повысить дисциплину в следующем году.

Несмотря на ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, назвав результаты неплохими.

«Важно сохранить набранный темп, ну и, конечно, в этом году и повысить исполнительскую дисциплину, чтобы сроки финансирования всех мероприятий неукоснительно соблюдались», — говорит Мишустин.

Также он добавил, что доходы увеличились на 10%, составив около 28 триллионов рублей. При этом довольно высокой — около 60% — оставалась доля, не связанная с продажей нефти и газа. В абсолютных цифрах она превысила 16,2 триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Мишустин напомнил об уровне продовольственной безопасности РФ.