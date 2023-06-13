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Экономист рассказал про двойные стандарты в ООН.

Экономист Алексей Бобровский заявил, что международные финансовые структуры при подсчете ВВП Украины учитывают инвестиции, которые Россия направляет в новые субъекты страны. Об этом сообщает ИА SM-News.

Специалист заметил, что Украину придется восстанавливать: в результате «бумажный» ВВП страны увеличится. Подобное происходит, когда государство разрушает свои города, а МВФ (Международный валютный фонд) засчитывает это как экономический рост.

«Хотя это наш экономический рост, потому что это, по нашей Конституции, — наши регионы. И наши вложения, которые мы действительно туда делаем. Это — современный, кривой и убогий экономический мир, который не имеет вообще уже никаких правил», — пояснил Бобровский.

Экономист также указал на двуличный характер западных стандартов: например, санкции противоречат нормам ВТО, однако никаких последствий для этих стран не наступает. Кроме того, ООН призывает поддерживать бедные страны зерном, а Украина активно блокирует эти поставки.

Но в ООН никак на это не реагируют и не осуждают действия Киева. В контексте международной политики Бобровский отметил, что многие государства не в состоянии противостоять Западу.

В международной организации тайно говорят о беспрецедентном давлении и даже о физических угрозах. В результате большинство голосований в Генассамблее ООН проходит не в пользу России — при этом Москва может блокировать некоторые решения на уровне Совбеза.

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