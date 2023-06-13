Останки растерзанного акулой россиянина переданы из Египта для отправки домой

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Отец погибшего отметил, что у него нет никаких претензий к египетским властям в связи с инцидентом.

Останки погибшего при нападении акулы в египетской Хургаде россиянина были переданы для отправки на Родину. Генконсул РФ в городе на побережье Красного моря Виктор Воропаев в беседе с ТАСС уточнил, что транспортировкой праха пострадавшего займется его отец.

«Через некоторое время останки погибшего гражданина России примет его отец, находящийся в Египте», — сообщили в диппредставительстве.

Генеральный консул отметил, что российские дипломаты в Египте находятся в постоянном контакте с родителем погибшего. Они показывают свою готовность в любой момент оказать всю необходимую помощь и поддержку семье.

В консульстве в заключение добавили, что на адрес ведомства приходят многочисленные письма с соболезнованиями от туристических фирм и местных жителей. Соболезнования семье погибшего выразили также власти Египта.

Как ранее рассказал отец погибшего 5-tv.ru, он не винит власти и спасателей в произошедшем. По его словам, сына спасти было невозможно. Акула растерзала его всего за 20 секунд. Фрагменты тела были выловлены из вод Красного моря спустя полтора часа. Акула также была поймана.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о растерзавшей россиянина акуле в Хургаде.