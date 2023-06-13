Новые обвинения: сколько лет грозит экс-президенту США Трампу

Трампу грозит до 22 лет тюрьмы, если его признают виновным по делу о секретных документах

Фото: Reuters / JONATHAN DRAKE

Впервые в американской истории бывшего лидера могут приговорить к лишению свободы.

Экс-президенту США Дональду Трампу, вероятно, грозит до 22 лет лишения свободы. Об этом сообщает Vice News.

Однако в статье указывается, что ему грозит это только в том случае, если его признают виновным по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

Американский экс-прокурор Дэвид Аарон напомнил, что Трамп может получить от 17,5 до 22 лет тюрьмы, но ему также грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет за препятствование правосудию. Собственно, такое произойдет впервые в американской истории.

Кстати, до этого Трамп крайне возмутился тем, что у нынешнего президента США Джо Байдена также были обнаружены секретные документы, но его не преследуют и не обвиняют.

Трампу предъявили уголовные обвинения по 37 пунктам 9 июня. Ему инкриминируют в том числе хранение секретных документов и заговор против системы правосудия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Дональд Трамп прилетел во Флориду, где предстанет перед судом.