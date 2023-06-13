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Между тем для этого белорусские власти занимаются подготовкой инфраструктуры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия в республике.

По его словам, он настоятельно и по-дружески потребовал у президента России Владимира Путин вернуть ему пока тактическое оружие, так как ему его достаточно.

«Зачем мне стратегическое, те же „Тополя“?.. Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент… Но „Тополь“ — это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого (тактического. — Прим. ред.) оружия», — заявил Лукашенко.

До этого президент республики опроверг теории западных СМИ о том, что Россия якобы стремится разметить в иностранном государстве свое ядерное оружие для шантажа в преддверии запланированного на 11–12 июля в Вильнюсе саммита НАТО.

В конце мая белорусский лидер сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. Лукашенко поблагодарил Путина, принявшего решение разместить тактическое ядерное оружие на территории республики.

Ранее 5-tv.ru рассказазал о том, как Лукашенко объяснил, зачем ему ядерное оружие.