ВСУ не считаются с потерями: как идут бои за Времевской выступ

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Вся линия южнодонецкого фронта — сплошной огневой рубеж с хорошо укрепленной обороной.

На Запорожском направлении ВСУ сейчас бьются за стратегически важную высоту — хотят открыть себе выход к Азовскому морю, но все их попытки проваливаются. Военкор «Известий» Кирилл Ольков передает подробности с места.

Тормозить нельзя, останавливаться — тем более, ведь в лесу могут прятаться диверсанты. Линия разграничения на стыке Запорожской области и ДНР, Времевской выступ — стратегически важная высота.

За последние пару дней ВСУ, не считаясь с потерями, пытались, по меньшей мере, десять раз прорвать здесь нашу оборону, но были отброшены назад. Российские вертолеты работают без устали: очередная пара идет на боевой вылет.

Вся линия южнодонецкого фронта — сплошной огневой рубеж с хорошо укрепленной обороной. Российские военнослужащие Восточного округа досконально изучили местность и знают, откуда ждать врага.

Только что наши беспилотники засекли передвижение вражеской техники — противотанкисты ведут огонь на поражение. Данные воздушной разведки фиксируют уничтожение колонны ВСУ, которая попыталась зайти с фланга.

Главное — обездвижить технику противника, дальше бойцам помогут их «старшие братья» — авиация и артиллерия. Впрочем, боевики периодически отвечают: находиться на одном месте нельзя.

Переждав обстрел, наши подразделения из обороны переходят в атаку. Вдалеке черный дым — ДРГ уничтожена массированным огнем, виднеется практически полностью сожженный украинский танк — точнее, то, что от него осталось.

Ожесточенные бои за Времевской выступ идут днем и ночью. Для ВСУ эта небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение.

Ее взятие позволило бы объединить группировки и пробить себе дорогу к Азовскому морю. Но у наших подразделений другой план — судя по этим кадрам, любые попытки боевиков завладеть важной высотой обречены на провал.