Полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве российского туриста

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Ранее сотрудники правоохранительных органов арестовали двоих участников нападения.

В Турции был задержан предполагаемый убийца российского туриста Вячеслава Нечипорчука. Об этом сообщил телеканал Haber Global.

Уточняется также, что правоохранительными органами в Стамбуле были задержаны двое злоумышленников, принимавших участие в нападении.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за совершение умышленного убийства. Делами подозреваемых занимается суд.

Турист из России погиб в турецком Таксиме в центре Стамбула 12 июня. Стало известно, что его зарезали местные вымогатели. Причина конфликта сторон неизвестна, однако злоумышленники пырнули россиянина ножом прямо в сердце.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина пырнул ножом депутата из Югры в Новой Москве из-за возникшей ссоры.