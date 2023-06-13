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Источники СМИ утверждают, что никаких препятствий для этого нет.

США планируют предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Более того, администрация президента США Джо Байдена уже готова одобрить поставки на Украину снарядов с обедненным ураном для танков Abrams. Это случилось после дебатов о том, чем стоит оснастить танки, отправленные в Киев.

В Кремле много раз говорили, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США заявили о потере ВСУ 15% американских бронемашин Bradley.