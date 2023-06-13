Бывших сотрудников российского ОПК арестовали за работу на Украину

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Известно, что эти люди готовили теракт на железнодорожных путях.

Бывших работников Оборонно-промышленного комплекса России арестовали за работу на Украину. Об этом сообщает ФСБ РФ.

На данный момент известно о том, что эти люди работали на Главное управление разведки министерства обороны Украины и передавали им техническую документацию и образцы изделий военного назначения, которые применялись при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС Минобороны РФ.

«Также бывшие сотрудники ОПК готовились к совершению взрывов железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

По результатам проведенных мероприятий у подозреваемых были изъяты пластичное взрывчатое вещество общей массой более четырех килограмм, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.

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