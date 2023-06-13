Один человек пострадал при пожаре на московском «Садоводе»

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Какое у него состояние?

Один человек пострадал при пожаре на столичном рынке «Садовод». Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, пострадавший отравился продуктами горения.

Информация о ЧП на 14-м километре МКАД поступила в МЧС в 10:38. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Предварительно, огонь успел охватить три павильона.

К 12:18 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как продавцы на «Садоводе» спасали свои товары.