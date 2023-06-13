Число погибших в затопленной Херсонской области увеличилось до 17

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В Голой Пристани подтвердили 12 случаев летальных исходов после ЧС.

Число погибших мирных жителей в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС возросло до 17 человек. О ситуации в зоне подтопления в Херсонской области в своем Telegram-канале рассказал председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

«Растет число жертв диверсии нацистов», — прокомментировал он.

В публикации Алексеенко отметил, что только 12 случаев летальных исходов было зафиксировано в подтопленной Голой Пристани. Остальные пять погибших скончались в городе Алешки. Ранее было известно о девяти погибших.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.

Украинские нацисты продолжают обстреливать регион. Целями они зачастую выбирают пункты размещения эвакуированных граждан, несмотря на то, что в местах скопления мирных жителей нет ни военных, ни танков, ни оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ восстановит территории рядом с Каховской ГЭС.