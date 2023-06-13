«Не могу остаться в стороне»: Баринову стыдно отказываться от поездок в зону СВО

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Сперва артист стеснялся общаться с бойцами из-за страха, что им не нужны эти разговоры.

Народный артист России Валерий Баринов рассказал, что часто посещает зону спецоперации, чтобы поддержать военнослужащих. Он дает там небольшие концерты и общается с российскими бойцами.

В интервью изданию «Вечерняя Москва» он признался, что сперва переживал по поводу того, захотят ли с ним говорить солдаты. Однако затем актер увидел, как те его узнают и сами подходят пообщаться.

«Мы там воюем, и я не могу остаться в стороне. Я знаю, что такое окопы, были такие моменты опыта в моей жизни», — признается артист.

Он добавил, что ему периодически угрожают расправиться с его семьей, однако звезда не видит смысла ругаться с подобными людьми. Баринов не переживает за себя — он волнуется за родных, но выступать перед военными все же не перестанет.

«Но ездить не прекращу, буду по-прежнему выступать перед военными. Когда езжу в Донбасс, то мне даже неудобно от того, что меня сильно берегут», — говорит знаменитость.

Баринов даже вспомнил случай, который произошел еще во время войны в Афганистане. Он поехал туда вместе с актрисой Алиной Покровской, которой дали пистолет. Она его брать не хотела, но ей сказали, что это необходимо на случай захвата в плен.

«Вот такая у нас была поездка под прицелом. Поэтому мне, здоровому мужику, стыдно отказываться от поездок, меня могут и там убить, может и тут машина сбить… Все под Богом ходим. Но я не осуждаю тех, кто не поехал, это их право», — заключил Баринов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Баринов думает о сбежавших из России звездах.