Раскрыт мотив убившего депутата мужчины в Новой Москве

Наемный работник признался в убийстве депутата из Югры в Новой Москве

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Сотрудники правоохранительных органов намерены выяснить детали произошедшего.

Мужчина убил депутата из Югры в Новой Москве из-за возникшей ссоры. Наниматель попросил помощника убраться по дому, на что тот ответил, что ему за это не платят. После этого работник вытащил нож. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале 112.

Подозреваемый в убийстве 58-летнего мужчины доставлен в подразделение ГСУ СК России. Сотрудники правоохранительных органов намерены установить все детали произошедшего.

«36-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Расследование продолжается», — отмечается в сообщении.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey; Telegram / Следком; 5-tv.ru

Тело 58-летней жертвы с признаками насильственной смерти было обнаружено 12 июня в подвале частного дома в Новой Москве. Погибшим оказался депутат из Югры Александра Колодича.

СК РФ возбудил дело после убийства депутата из Югры в Новой Москве

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый несколько раз ударил ножом жену убитого. После этого он закопал тело в подвале и скрылся.